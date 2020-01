Die skurrilsten Gerüchte rund um den «Megxit»

In ihrem Statement verkündeten Harry und Meghan, dass sie in Zukunft zwischen Grossbritannien und Nordamerika pendeln wollen. Inzwischen spekulieren Medien, ob das Paar sogar einen harten «Megxit» geht, sprich, sich dauerhaft in Nordamerika niederlässt und England ganz den Rücken kehrt. Fürs Erste kommen die USA wohl aber eher nicht als dauerhafter Wohnsitz infrage, denn die von Sussex' sollen keine Trump-Fans sein. Solange der amtierende US-Präsident an der Macht sei, wollen Harry und Meghan laut Insidern stattdessen in Kanada wohnen und erst zu einem späteren Zeitpunkt nach Los Angeles, wo Meghans Mama Doria Ragland, 63, lebt, ziehen.