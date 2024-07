Skandale machen ihnen das Leben schwer

Gerüchte über eine Ehe-Krise waren aber nicht das einzige, was den Grimaldis im vergangenen Jahr zu schaffen gemacht haben dürfte. Der ehemalige Vermögensverwalter der Familie, Claude Palmero (67) behauptet etwa, dass die Fürstenfamilie das Geld mit vollen Händen ausgibt und Offshore-Konten in Steueroasen besitze. Ausserdem soll der Fürst Zahlungen an seine Ex getätigt und diese vor seiner Ehefrau geheim gehalten haben.