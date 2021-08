Die Wachen vor dem Buckingham Palast marschieren wieder

Es ist ein spektakuläres Ereignis, das (fast) jeden Tag in London stattfindet – und ein Muss für Touristen: die Ablösung der Wachen vor dem Buckingham Palast. Doch seit März 2020 fiel das traditionelle «Changing of the Guards» Corona-bedingt flach. Doch am Montag (23. August) marschierten die Wachen wieder mit ihren berühmten Bärenfellmützen. Um 11 Uhr war es wie gewohnt so weit: Die New Guards wechselten vor dem Buckingham Palast die Old Guards ab.