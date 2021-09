Zum 37. Geburtstag des Prinzen

Diese 37 Fakten zu Harry hauen auch euch aus den Socken

Happy Birthday, Harry! Der Ex-Prinz feiert heute Mittwoch seinen 37. Geburtstag. Dass er mit seiner Familie mittlerweile in Kalifornien wohnt, dürfte hinlänglich bekannt sein. Doch wisst ihr auch, was in der Pfanne brutzelte, als Harry vor Meghan auf die Knie ging, und was er als Kind am liebsten futterte? Voilà, hier kommen 37 überraschende Fakten zum gleichnumerischen Geburi.