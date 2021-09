Diese 5 Punkte machen uns gluschtig auf die Philip-Doku

Doch umso begeisterter stand Philip seiner Familie zufolge am Grill oder dem Herd. «Er liebte es, zu grillieren, und verwandelte das in eine spannende Form von Kunst», erinnert sich Prinz Charles gemäss «Daily Mail» in der Dokumentation. Und auch sein Sohn Prinz William pflichtet dem bei. «Wir gehen zu Barbecues und es gibt keinen Küchenchef, da ist niemand anderes. Er hat wirklich ein gutes Händchen am Grill.» Und so liess es sich Philip auch nicht nehmen, bei jeder Gelegenheit die Grillzange zur Hand zu nehmen. «Bei jedem Grillfest, an dem ich war, bereitete der Duke of Edinburgh das Menü zu», sagt William.