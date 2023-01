Doch bei dieser Erinnerung von Harry gibt es ein Problem. Queen Mum starb am 30. März 2002, doch Prinz Harry kehrte mit Vater King Charles III. (74) und Bruder Prinz William (40) erst am 31. März 2002 aus den Skiferien im schweizerischen Klosters zurück. Von Eton war Harry an diesem Tag also weit entfernt. Aber mit einer Sache hatte der Herzog von Sussex immerhin Recht: Es war um Ostern rum, genauer gesagt Ostersamstag. Die Fotos aus der Schweiz beweisen, dass an Harrys Aussagen etwas nicht stimmen kann.