Diese Regeln müssen Harry und Meghan nicht mehr befolgen

5. Tauf-Prozedere

Taufen haben in der britischen Königsfamilie eine lange Tradition. So trägt der Täufling etwa immer das gleiche Taufkleid. Bei Söhnchen Archie, acht Monate, hatten Harry und Meghan die Tradition noch gepflegt und ihr Baby in das royale Kleidli gehüllt. Wie seine Cousins ​​wurde auch Archie mit Wasser aus dem Jordan getauft, da angeblich dort Jesus getauft wurde. Sollten Harry und Meghan ihre Familie erweitern wollen, sind sie bei Baby Nummer 2 frei in der Gestaltung der Taufe.