Diese Royal-Tweets hatten 2021 die meisten Likes

Dahinter folgt ein Bild des Verstorbenen, das am Tag seiner Beerdigung veröffentlicht wurde, mit fast 197.000 «Gefällt mir»-Angaben. Auf dem dritten Rang befindet sich mit etwa 176.000 Likes ein privates Bild, das die Royals nur kurz zuvor posteten. Auf dem Foto lächeln die Queen und der Prinzgemahl im Jahr 2003 in Schottland zusammen in Richtung Kamera.