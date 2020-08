Ein Mädchen, das auch anderen in ihrem Alter Mut machen will. «Ich möchte auch zeigen, dass du du selbst sein kannst», erzählt sie in einem Interview, aus dem «Adelswelt» zitiert. Und sie hat auch den Mut, sich gegen Mobbing zu wehren: «Bitte achten Sie auf Ihre Worte», weisst sie gemäss dem deutschen Royal-Newsportal Mobber bestimmt in die Schranken. Wer ihr aber freundlich gesinnt ist, erfährt auch schon mal das eine oder andere Detail aus dem royalen Familienalltag. Zum Beispiel, wenn die Gräfin in Insta-Storys Fragen beantwortet und über die ehemalige Königin Beatrix der Niederlande schlicht sagt, sie sei «die liebste Oma aller Zeiten».