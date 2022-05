Diese Royals könnten auch ohne Krone Geld verdienen

Königin Margrethe II. von Dänemark

Königin Margrethe II. von Dänemark (81) ist ausgebildete Künstlerin – und das aus Leidenschaft. Ihre Liebe zu Kunst und Literatur ging einmal sogar so weit, dass ihr die grosse Ehre zuteil wurde, die dänische Ausgabe des Bestsellers «Der Herr der Ringe» von J.R.R. Tolkien illustrieren zu dürfen. Nachdem sie die Werke des britischen Schriftstellers gelesen hatte, war sie so begeistert, dass sie kurzerhand Illustrationen zur Geschichte anfertigte und diese Tolkien per Post zukommen liess. Tolkien, selbst grosser Dänemark-Fan, antwortete der Monarchin auch prompt und Königin Margrethe II. durfte die dänische Ausgabe der Trilogie kunstvoll bebildern.