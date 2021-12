Auf den ersten Blick in den Ehrenraum sieht man aber sofort, dass die Queen eine Pferdenärrin ist. Auf dem Tisch im Vordergrund, aber auch auf dem Kaminsims stehen verschiedene Pferdebüsten aus Metall, der knallrote Teppich ist ordentlich gestaubsaugt und die Glasoberflächen der Tische und Kommoden scheinen gut entstaubt worden zu sein. Einzig die Queen höchstpersönlich hat für ein wenig Unordnung gesorgt und ihre Notizen unsortiert aufs Tischchen gelegt. Obendrauf platzierte sie ihre Lesebrille und ihre lederne Handtasche, in die wir nur zu gerne einen Blick werfen würden. Die Henkeltasche ist aber weit mehr als nur ein Aufbewahrungsort für Make-up oder Bonbons – die Queen kommuniziert mittels ihres Accessoires mit ihren Angestellten. Und das geht so: Hängt die Tasche am linken Arm, ist alles okay. Stellt sie die Tasche jedoch links von sich auf den Boden, möchte sie aus einer unangenehmen Situation befreit werden.