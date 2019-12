Doch dieses Mal ist es nicht ganz wie immer. Die Queen blickt auf ein turbulentes 2019 zurück – und spricht dieses in ihrer Ansprache auch erstaunlich offen an. Sie redet in den vorab veröffentlichten Passagen, der am 25. Dezember geplanten Ausstrahlung, von einem «holprigen» Weg der Königsfamilie im vergangenen Jahr und thematisiert, wie «kleine Schritte im Glauben und in der Hoffnung» bedeutend sein könnten, man damit «langanhaltende Differenzen» beilegen könne.