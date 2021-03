An Heiligabend und am zweiten Weihnachtsfeiertag soll ein Mann sich Zugang zum Anwesen von Herzogin Meghan, 39, und Prinz Harry, 36, im kalifornischen Montecito verschafft haben. Das berichtet das US-Promiportal «TMZ» unter Berufung auf Polizeiquellen. Der Herzog und die Herzogin von Sussex waren 2020 in die USA umgezogen.