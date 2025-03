Eklige Tradition bringt Prinzessin Kates Blut in Wallung

Mit dem Hofprotokoll am britischen Königshaus hat Prinzessin Kate (43) in der Vergangenheit nie ein Problem gehabt. Doch jetzt hat die Frau von Thronfolger William (42) ein Machtwort gesprochen und mit einer alten Tradition gebrochen. Es geht um ihre Buben George (11) und Louis (6), die sie vor einem wirklich ekelhaften Ritual bewahren möchte. Beim sogenannten «Royal Blooding» werden die jungen Royals jeweils mit dem Blut ihrer ersten eigenen Jagd-Beute besudelt. Den alten Brauch mussten schon König Charles III. (76) und seine Söhne William und Harry (40) über sich ergehen lassen. Vor allem Prinz Harry erinnerte sich in seiner Biografie «Spare» («Reserve») mit Schauder an dieses Erlebnis als Teenager.