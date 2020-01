In den letzten Jahren habe ihr Sohn mit «Trauer, Leiden und Schmerzen und allen anderen starken Gefühlen» gekämpft, sagt Mutter Marianne Solberg. Ihr Sohn habe sowohl therapeutische Hilfe, als auch die Unterstützung von anderen Menschen bekommen. Bereits bei der Beerdigung Ari Behns hielten seine Eltern eine bewegende Rede. Sein Vater sagte: «Liebster Ari, mein erstgeborener Sohn. Der Augenblick, in dem ich dich zum ersten Mal in meinen Armen halten durfte, war unbeschreiblich. Ich war so stolz und glücklich. Du warst so innigst erwünscht. Nie im Traum hätte ich daran gedacht, dass wir die Rollen so brutal tauschen würden. Jetzt stehe ich hier und gedenke deiner.»