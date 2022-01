Endet nun die Familien-Fehde zwischen Harry und Charles?

In den vergangenen Monaten nämlich war das Einzige, was man spärlich von Vater und Sohn über den jeweils anderen hat vernehmen können, nicht wirklich mit Zuneigung und Liebe gespickt gewesen. Viel eher war Missgunst im Spiel – oder gar Ignoranz. Der abtrünnige Sohn Harry fand in der Königsfamilie vielfach einfach nicht mehr statt. So war es etwa Queen Elizabeth II., 95, die an der UN-Klimakonferenz in Glasgow ihren verstorbenen Ehemann Prinz Philip, †99, ihren Sohn Prinz Charles und ihren Enkel Prinz William für ihr Engagement in Sachen Umweltschutz lobte. «Ich könnte nicht stolzer auf sie sein», schwärmte sie. Dass sich auch Harry seit langer Zeit für den Klimaschutz einsetzt, erwähnte sie in keinem Wort, was den zweifachen Vater ordentlich gekränkt haben soll.