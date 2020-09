Endlich haben Williams und Kates Tricksereien ein Ende

Doch wenn's mal läuft, dann läuft's – und so haben sich William und Kate etwas ganz schön Spitzfindiges einfallen lassen, um den Fluss nicht zu unterbrechen. In einem Interview mit «BBC Breakfast» plauderte Kate aus, dass sie ihre Kinder sogar in den Osterferien unterrichtet haben! «Sagen Sie es nicht den Kindern, aber wir haben auch während der Ferien Schulunterricht gemacht.» Ganz so wohl war ihr dabei aber nicht. Das schlechte Gewissen schlich sich schnell an. «Ich fühle mich sehr gemein deswegen.»