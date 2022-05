Enkelkinder stehlen König Carl Gustaf die Show

Am Samstag, 30. April, feierte König Carl Gustaf von Schweden seinen 76. Geburtstag. Aufgrund der Coronapandemie war es der Königsfamilie in den vergangenen zwei Jahren nicht möglich, den Ehrentag des Monarchen im grossen Stil mit dem Volk zu feiern. Umso grösser war daher die Freude, als die schwedischen Royals sich in diesem Jahr gemeinsam auf dem Balkon des Palastes versammelten, um die Schwedinnen und Schweden zu begrüssen und mit ihnen den König hochleben zu lassen.