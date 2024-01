Zum Jahreswechsel wartet Dänemarks Königin Margrethe II. (83) mit einer überraschenden Meldung auf. In ihrer traditionellen Neujahrsansprache gab die seit dem Tod von Queen Elizabeth II. dienstälteste Monarchin bekannt, im Januar abdanken und in Rente gehen zu wollen.«In zwei Wochen bin ich seit 52 Jahren Königin von Dänemark. Eine solche Zeitspanne hinterlässt bei jedem ihre Spuren – auch bei mir. Die Zeit fordert ihren Tribut, und die Zahl der Wehwehchen nimmt zu. Man kann nicht mehr so viel unternehmen, wie man es früher geschafft hat», erklärte sie.