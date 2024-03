Auch Fürst Albert gibt sich als Saubermann. Alle in Monaco tätigen Firmen seien öffentlichen Ausschreibungsregeln unterworfen, wie er sagt. «Es käme mir nie in den Sinn, mich in irgendeiner Weise in diese Verfahren einzumischen.» Dieses Beben in der Reichen-Oase an der Côte d'Azur ist noch lange nicht ausgestanden.