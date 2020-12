Erste Weihnachten von Stéphanie und Guillaume mit Charles

Ob die Fotografin oder der Fotograf einfach auch so gute Foto-Tricks wie Herzogin Kate auf Lager hat oder ob die gute Laune doch eher am funkelnden Weihnachtsbaum liegt? Man weiss es nicht. Klar ist: Für Prinz Charles und seine Eltern stehen die ersten Weihnachten an, entsprechend viel gibt es für den royalen Nachwuchs wohl zu entdecken.