Erstes Date der Dänen war nicht so romantisch wie gedacht

Ihre Liebesgeschichte hört sich an wie ein real gewordener Rosamunde-Pilcher-Roman: Der Kronprinz von Dänemark trifft in einem Pub in Sydney zwischen Bier und Burger zufällig auf Werberin Mary Donaldson – und verliebt sich in sie. Eine Begegnung so romantisch, dass nur das Schicksal sie schreiben kann, und so normal, dass sich der Otto-Normalbürger wünscht, in der heimischen Dorfbeiz ebenfalls auf seine bessere Hälfte zu treffen.