Eugenie feiert Jahrestag mit neuen Päärli-Bildern

2011 zeigten sie sich erstmals gemeinsam auf dem Pferderennen in Ascot nur, um dann schnellstmöglich wieder vom Radar zu verschwinden. Während zwei Jahren führten die Verliebten dann eine Fernbeziehung. Eugenie arbeitete von 2013 bis 2015 in New York, während Jack in London blieb. In einem Interview sagt er damals: «Wir verbringen viel Zeit auf Skype. Es ist wunderbar, wir sind eigentlich noch sehr viel zusammen.»