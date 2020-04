Für gewöhnlich präsentieren sich Spaniens König Felipe VI. und Gattin Letizia bei öffentlichen Auftritten von ihrer besten Seite. Terminmarathon hin- oder her, sie kennen stets Name, Gesicht und Funktion eines jeden Gegenübers. Dass die Royals dennoch kein Super-Gedächtnis haben, zeigt ein Einblick in ihr Homeoffice.