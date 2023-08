Lobeshymne an ihren «schönen Prinzen»

Am 23. Juli 1986 war ganz London im Freudentaumel, als Prinz Andrew und Sarah Ferguson sich in der legendären Westminster Abbey das Ja-Wort gaben. Zwar wurde die Ehe nur zehn Jahre später geschieden – dennoch sind sich «Fergie» und ihr Ex-Mann bis heute sehr nah, wohnen sogar zusammen und verstehen sich blendend. Vermutlich mit ein Grund dafür, dass sich die Mutter von Prinzessin Beatrice (35) und Prinzessin Eugenie (33) bis heute noch liebend gern an ihre Trauung mit dem britischen Royal entsinnt. In ihrem Podcast «Tea Talks with the Duchess and Sarah» (Spotify) gerät sie regelrecht ins Schwärmen, wenn sie an das mittlerweile 37 Jahre zurückliegende Ja-Wort denkt. In der 12. Episode des Formats mit ihrer Freundin Sarah Thomson erklärt Fergie, dass sie als Braut einen echten «Cinderella-Moment» geniessen konnte – und zwar, als sie zur Kirche fuhr und unzählige Schaulustige ihren Namen riefen. Natürlich fühlte sich die Zukünftige des Prinzen auch deshalb wie eine Prinzessin, weil sie eine wunderschöne Tiara tragen durfte. "Es war einer der schönsten Tage in meinem Leben", gesteht die mittlerweile 63-Jährige rührselig. Auch an den Augenblick, als sie ihren Ehemann am Altar zum ersten Mal erblickte, kann sich Sarah Ferguson noch genau erinnern. «Als ich meinen hübschen Prinzen sah, in seiner Uniform, war ich total verliebt».