«Ich liebe ihn noch heute»

Kommt es da etwa zu einem Liebes-Comeback? Bereits zwischen 2008 bis 2015 lebten die beiden vorübergehend zusammen in der Royal Lodge in Windsor. Noch vor ein paar Jahren wäre das allerdings noch keine Thema gewesen. «Wir sind so zufrieden mit unserer aktuellen Situation und geniessen die Gesellschaft des anderen, wir lassen uns gegenseitig aufblühen. Ich weiss, es klingt wie ein Märchen, aber so sind wir. Wir sind das am glücklichste geschiedene Paar der Welt.» Ob das für immer so bleiben muss oder die beiden doch wieder als Paar zusammenfinden, steht momentan noch in den Sternen.