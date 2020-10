Die 25-Jährige ist die Enkelin von Prinzessin Alexandra, einer Cousine von Queen Elizabeth II. Und obwohl sie keinen Adelstitel trägt, also eine Bürgerlich ist, sowie in der britischen Thronfolge «nur» auf Platz 56 steht, ist sie gern gesehener Gast im innersten Kreis der Königsfamilie. So war sie 2019 zum Beispiel auch zum Balkonauftritt im Rahmen von «Trooping the Colour» oder zum Vor-Weihnachtsdinner mit der Queen geladen.