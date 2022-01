Friedensangebot? Prinz Charles lobt Prinz Harry öffentlich

Prinz Harry, 37, sparte im vergangenen Jahr nicht mit Kritik an seiner berühmten Familie. Dennoch fand Prinz Charles, 73, nun lobende Worte für seinen in die USA abgewanderten Sohn. Der Thronfolger zollte Harry für seinen Kampf gegen den Klimawandel in einem Beitrag für «Newsweek» öffentlich Respekt.