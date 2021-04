Führt Prinz Philips Tod zur Versöhnung von William und Harry?

Prinz Harry, 36, ist zurück in Grossbritannien. Am vergangenen Sonntag soll er mit einer Linienmaschine aus Los Angeles in London gelandet sein. Es ist das erste Mal seit über einem Jahr, dass Harry wieder in der Heimat ist. Der Grund dafür könnte nicht trauriger sein: Er will Prinz Philip, †99, die letzte Ehre erweisen und an seiner Beerdigung teilnehmen.