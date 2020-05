Fünf ungelöste royale Todesfälle

In der offiziellen Todesmeldung ans Volk hiess es zunächst, Rama VIII. habe sich versehentlich erschossen, als er mit der Waffe rumspielte. An dieser Theorie kamen schnell Zweifel auf, schliesslich war der Royal wenige Minuten vor seinem Tod noch schlafend gesehen worden. Auch ein Suizid wurde ausgeschlossen, da der Tote die Waffe in der linken Hand hielt, aber Rechtshänder war. Später wurden die Pagen Chit und But verhaftet und verurteilt. Sie sollen den Ananda Mahidol im Auftrag seiner politischen Gegner erschossen haben. Ramas Bruder und Nachfolger König Bumibhol aber glaubte nicht an die Schuld der beiden Männer, sondern an einen Suizid, wegen gebrochenen Herzens. Bis heute ist nicht abschliessend geklärt, wie der damalige König von Thailand zu Tode kam.