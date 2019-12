In jüngster Zeit schien es fast so, als wäre Victorias Schwägerin, Prinzessin Sofia, 35, immer mehr zu einer wichtigen Bezugsperson der Kronprinzessin geworden. So demonstrierte Sofia im vergangenen Juni etwa mit einem gemeinsamen Insta-Bild, wie sehr sie Victorias Herzensprojekte unterstützt. «Es war mir eine Ehre, heute Teil des letzten Landschaftsspaziergangs der Kronprinzessin in meiner Heimatgemeinde Älvdalen zu sein», schrieb die Schweden-Prinzessin zu ihrem Post.