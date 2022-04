Fürst Albert auf Reisen in Italien – Ex-Affäre in Rom gesichtet

Hat Albert eine Stalkerin?

Doch während Fürst Albert Gedenktafeln enthüllte und die Ehrenbürgerschaft Genuas von dessen Bürgermeister überreicht bekam, entdeckten aufmerksame Augen laut «DailyMail» eine ganz andere Dame in Rom: Nicole Coste (50). Alberts Ex-Affäre wurde mit dem gemeinsamen unehelichen Sohn Alexandre (18) in der italienischen Hauptstadt gesichtet, wie sie sich mit Freunden zum Abendessen traf. Ist es reiner Zufall, dass ausgerechnet Coste sich zum gleichen Zeitpunkt in Italien aufhält wie Albert? Oder grenzt das bereits an Stalking? Immerhin liess die Flugbegleiterin in der Vergangenheit kein gutes Haar an Fürstin Charlène und bildete sich sogar ein, ihr Sohn habe Anspruch auf den Fürstenthron.