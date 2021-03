Fürst Albert II. von Monaco, 63, hat in einem BBC-Interview deutliche Worte in Richtung Herzogin Meghan, 39, und Prinz Harry, 36, gefunden. Wörtlich sagte Albert, dass er die «öffentliche Darstellung der Unzufriedenheit» des Paares als unangemessen empfand. Die Form sei einfach nicht passend gewesen. Er könne zwar den Druck verstehen, unter dem die beiden stehen, aber diese Art von Gesprächen sollte man seiner Meinung nach «im intimen Rahmen der Familie» besprechen, nicht in der Öffentlichkeit.