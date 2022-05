Fürst Albert nimmt Charlène das Auto weg

Zudem dürfte Albert ein Trauma durch den Tod seiner Mutter Grace Kelly davongetragen haben, wenn es um Autofahrten in Monaco geht. Die Fürstin starb 1982 bei einem schweren Unfall auf einer kurvenreichen Strecke, als sie aufgrund eines leichten Schlaganfalls die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und 40 Meter in die Tiefe stürzte. Grace Kelly starb kurz darauf an ihren Verletzungen – ihre Tochter Prinzessin Stéphanie sass auf dem Beifahrersitz, überlebte im Gegensatz zu ihrer Mutter aber glücklicherweise.