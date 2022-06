Fürst Albert spricht erstmals über die Trennung von Charlène

Nun ist die Fürstin aber wieder zurück in ihrer Heimat bei Ehemann Albert (66) und den Zwillingen Gabriella und Jacques (7) und es scheint ihr viel besser zu gehen. Fotos ihrer letzten Auftritte und auch ihre eigenen Aussagen bestätigen diese Vermutung. «Heute fühle ich mich gelassener», sagt sie gegenüber «Le Journal du Dimanche», geniesst aber ihre wiedererlangte Gesundheit mit Vorsicht. «Ich will darum nicht übereilen», so Charlène. Sie warnt laut «Monaco Matin»: «Mein Gesundheitszustand ist noch immer nicht stabil.»