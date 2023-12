Da wäre die körperliche Gesundheit. Es war im Frühling 2021, als die Fürstin in ihre alte Heimat Südafrika reiste und an einer schweren Hals-Nasen-Ohren-Infektion erkrankte. Es folgten mehrere Operationen in Südafrika und eine lange Zeit, in der sie nicht nach Hause fliegen konnte. Erst im November 2021 kehrte die Fürstin nach Monaco zurück. Ihr gesundheitliche Leidensweg war damit aber noch nicht zu Ende. Wegen psychischer und physischer Erschöpfung liess sich Charlène kurz darauf in einer Klinik behandeln, um wieder zu Kräften zu kommen. Erst zu Ostern 2022 gab es wieder ein gemeinsames Familienporträt der Fürstin mit ihrem Mann Fürst Albert (65) und den beiden Kindern Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella (beide 9).