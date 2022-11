Wird Gabriella in Zukunft im Schatten ihres Bruders stehen?

Während in den meisten europäischen Palästen bei der Nachfolge des Herrschers oder der Herrscherin inzwischen das Erstgeborenenrecht gilt, hinkt das Fürstentum Monaco noch etwas hinterher. Dort gilt nach wie vor, dass der erstgeborene Sohn eines Tages den Thron des Fürsten übernehmen wird. In der aktuellen Situation heisst das also: Prinz Jacques (7) wird irgendwann der Nachfolger seines Vaters Fürst Albert (64). So weit, so gut, wäre da nicht noch Jacques Zwillingsschwester, Prinzessin Gabriella (7). Oder sollten wir eher sagen, Jacques ältere Schwester?