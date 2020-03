Fürst Albert von Monaco hat das Coronavirus

Es bestehe aber kein Grund zur Sorge, heisst es in der auf Facebook veröffentlichten Mitteilung. Durch seinen behandelnden Arzt sowie durch Spezialisten des Centre Hospitalier Princess Grace (CHPG) in Monaco werde Albert eng betreut. «Fürst Albert arbeitet aus dem Homeoffice weiter, ist in ständigem Austausch mit seinen Kabinettsmitgliedern, seiner Regierung und seinen engsten Mitarbeitern.» Man wolle regelmässige Updates über seinen Gesundheitszustand liefern, heisst es weiter.