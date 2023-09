Nachhaltige Projekte

Fürst Albert zu Gast in der Westschweiz

Fürst Albert aus Monaco stattet der Schweiz einen Besuch ab. In Zusammenhang mit Projekten der nachhaltigen Entwicklung besuchte er ein Labor in Hauterive im Kanton Neuenburg sowie die Basis des Solarflugzeugs SolarStratos in Payerne im Kanton Waadt.