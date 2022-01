Fürst Alberts Ex-Affäre intrigiert gegen Fürstin Charlène

Statt Charlène war jedoch jemand anderes an Sainte Dévote anwesend – Nicole Coste, die Ex-Affäre von Fürst Albert (63). Ungeladen, wie sich herausstellte. Die Flugbegleiterin aus Togo hat aufgrund ihrer Vergangenheit mit dem Fürsten und dem daraus entstandenen, unehelichen Sohn Alexandre (18) wohl das Gefühl, ein Anrecht auf einen Platz am Hof zu haben. Coste äusserte sich in der Vergangenheit bereits mehrmals negativ über Fürstin Charlène und sieht mit deren Abwesenheit nun ihre Chance, einen in ihren Augen rechtmässigen Platz im monegassichen Fürstenhaus als «Charity-Lady» einzunehmen. Dass Fürst Albert ihr eine Villa in Monaco zur Verfügung stellt, in der sich die in London wohnhafte Coste derzeit immer öfter aufhält, wird sie in ihrem Vorhaben wohl nur noch bestärken.