Fürst Alberts Tochter meldet sich wieder in den Sozialen Medien

Erst rauscht Fürst Alberts (64) Ehefrau, Fürstin Charlène (44), nach Bern ab – kurz nach ihrer Rückkehr nach Monaco, nachdem sie monatelang in Behandlung angeblich in einer Schweizer Privatklinik war – dann verabschiedet sich auch noch seine älteste Tochter Jazmin Grace Grimaldi (30) von Social Media. Das Seltsame daran? Der uneheliche Spross des Fürsten möchte eigentlich als Schauspielerin und Sängerin in den USA durchstarten, wofür eine rege Social-Media-Präsenz eigentlich unverzichtbar ist.