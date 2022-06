Fürstin Charlène kann es der Öffentlichkeit nicht recht machen

Als sie diese Woche nun mit Kind und Kegel nach Norwegen reiste, um sich mit der dortigen Königsfamilie zu treffen, schien es, als könne man an diesem Termin nichts auszusetzen haben. Doch weit gefehlt! Was war dem Auge der Öffentlichkeit diesmal ein Dorn im Auge? Charlènes Kinder, Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques (beide 7). Doch nicht die Zwillinge per se, sondern ihr Auftreten. Und auch Charlène bleibt von Kommentaren nicht verschont. Die Fürstin würde «abwesend» wirken, ihr Blick «eingefroren» und auch ihre Tochter wirke «traurig». Prinz Jacques bekommt ebenfalls eine Portion Mitleid, da einige Royal-Fans der Meinung sind, der kleine Prinz sehe verloren aus, als er mit seinem Vater ein Band zur Eröffnung einer Museumsausstellung zerschneidet – beziehungsweise Albert schneidet und Jacques nur unbeteiligt daneben steht.