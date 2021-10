Von den Vermittlungsversuchen seiner Ehefrau bei den Zulu-Royals unbeeindruckt zeigt sich Fürst Albert, 63. In einem Interview in der Radioshow «Rothen s'enflamme», die nächstens auf Radio Monte Carlo ausgestrahlt werden soll, sagt er nämlich: «Sie ist noch in Südafrika, wird aber sehr bald wiederkommen, wir müssen in ein paar Tagen eine Untersuchung bei den Ärzten machen.»