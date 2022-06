Fürstin Charlène und Albert reisen endlich wieder zusammen

Fürstin Charlène von Monaco (44) hat schlimme Zeiten hinter sich: Als die Ehefrau von Fürst Albert (64) im vergangenen Jahr auf einer Auslandsreise nach Südafrika einen Hals-Nasen-Ohren-Infekt bekam, musste ihre Familie sie damals in ihrer alten Heimat zurücklassen und Charlène hatte abzuwarten, bis sie wieder genesen war, denn vorher durfte sie nicht fliegen. Zurück in Monaco dauerte es nicht lange, und die Fürstin reiste wieder ab – diesmal angeblich in die Schweiz, um sich dort wegen geistiger und körperlicher Probleme behandeln zu lassen, von «Erschöpfung» war von Seiten des Palastes die Rede. Neujahr musste Charlène alleine verbringen und den Geburtstag ihrer Zwillinge Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques (beide 7) verpasste sie.