Gabriella und Jacques von Monaco geniessen den Strand

Kein Wunder: So ganz ohne offiziellen Aufgaben geht es bei Gabriella und Jacques dann doch nicht. Immerhin sind sie an erster und zweiter Stelle der monegassischen Thronfolge. Da gehört auch ab und zu ein offizieller Auftritt auf dem Balkon des Palastes dazu. Gleichzeitig aber legen Albert und Charlène von Monaco Wert darauf, ihren Zwillingen eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen, wie der Fürst einst in einem Interview verriet.