Gehts jetzt Kate an den Kragen?

Vielleicht ist hier der Moment gekommen, kurz etwas Distanz zum Ganzen aufzubauen. Ist es wirklich nötig, nun auf Kate rumzuhacken so nach dem Motto «Meghan ist jetzt weg, also next please….?» Das Script für diese Show hat MTV ja bereits in den 90ern geschrieben. Und abgesehen von einigen durchaus witzig-subversiven modischen Entgleisungen sollten wir doch bitte die 90er, ähm, in den 90ern lassen.