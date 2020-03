Aber nicht nur im Kensington-Palast, in ganz Grossbritannien dankten die Menschen am Donnerstag den Helfern mit einem landesweiten Applaus. Punkt 21 Uhr standen Normalbürger, Politiker, Prominente und andere Royals an den Fenstern und Haustüren, in den Gärten und auf den Strassen und klatschten gemeinsam. Darunter auch Prinz Edward mit seiner Frau Gräfin Sophie von Wessex und den Kindern Louise und James.