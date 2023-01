Ghislaine Maxwell entlastet erneut Prinz Andrew

Die zu 20 Jahren Haft verurteilte Ex-Vertraute des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (1953-2019), Ghislaine Maxwell (61), hat ihr erstes TV-Interview aus dem Gefängnis heraus gegeben. In dem Gespräch, das am morgigen Montag beim Sender TalkTV ausgestrahlt werden wird, sprang sie laut «The Sun» einmal mehr Prinz Andrew (62) zur Seite. Zum einen könne sie sich nicht daran erinnern, dass der Bruder von König Charles III. (74) jemals Zeit mit dem vermeintlichen Missbrauchsopfer Virginia Giuffre (39) in den USA oder Grossbritannien verbracht habe.