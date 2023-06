Prinzessin Madeleine verwirft Umzugspläne – vorerst

Woher kommt diese Entscheidung?

Eigentlich wäre August ein guter Zeitpunkt gewesen, um nach Schweden umzuziehen, denn somit hätten Madeleines drei Kinder direkt ins neue Schuljahr starten können. Doch die Familie entschied sich, den Neustart in Madeleines Heimat zu verschieben, was ausgerechnet am Geburtstag ihres Ehemannes Chris O'Neill (49) bekannt wurde. Aber was ist der Grund für diese Entscheidung? «Der Grund ist weder eine Migrationsfrage, noch der Verkauf des Hauses oder etwas Ähnliches. Es ist einfach so, dass die Zeit für die Familie, mit allem, was ein Umzug mit sich bringt, etwas zu kurz war», erklärt Thorgen weiter.