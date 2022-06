Gustav Prinz zu Sayn-Wittgenstein: Kampf um Heirat – jetzt Kutschen-Unfall

Doch nicht nur die Ehe-Klausel im Testament, sondern auch ein erbitterter Streit ums Erbe verhinderte lange Zeit eine Hochzeit zwischen Gustav und Carina. Erst nachdem das Oberlandesgericht des Landes Nordrhein-Westfalen dem Prinzen im Sommer 2020 Recht gab, konnte die Vermählung stattfinden. Am 3. Juni 2022 traten die beiden vor den Standesbeamten, am 4. Juni 2022 feierten die Eheleute in der Kapelle vom hauseigenen Schloss Berleburg im deutschen Bad Berleburg in Nordrhein-Westfalen eine Hochzeitsparty im privaten Kreis.